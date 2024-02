Cécred di Beyoncé è finalmente online | la nuova linea haircare avrà otto prodotti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ladiper capelli di, è stata ufficialmente lanciata. I fan dihanno atteso con ansia questo momento fin dallo scorso maggio, quando la cantante ha annunciato che era in cantiere il lancio di un brand per la cura dei capelli. Ed è proprio martedì chediha fatto il suo debutto con la “Foundation Collection”, una gamma diche comprende shampoo, olio per capelli, balsamo, maschera di trattamento, scrub per il cuoio capelluto, rituale proteico, contenitore per agitare e lozione sigillante. Ladisenza sillicone, sviluppati per tutte le texture di capelli, riflette l’ispirazione di ...