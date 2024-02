Barella alza il livello | MVP mancato di Inter-Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nicolòè uno dei migliori in campo di(1-0), andata degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista nerazzurro mostra finalmente il suo miglior, e l’effetto sul match dei nerazzurri è lampante. MOTORE INESAURIBILE – La UEFA assegna il premio di MVP dial giocatore che decide l’1-0 finale, Marko Arnautovic. Tuttavia, escludendo il gol decisivo, c’è un nerazzurro che svetta su tutti. Ed è ovviamente Nicolò. Che senza dubbio è il migliore del centrocampo dell’, ma non solo. Il vice-capitano nerazzurro serve la sua migliore prestazione stagionale finora, mostrando quello che è il suo reale valore. PADRONE AL CENTRO – In ...