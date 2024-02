Andrea Elifani | morto sul Naviglio della Martesana per balaustra che non ha retto | quattro a rischio processo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano – La Procura di Milano ha chiesto ilcon l'accusa di omicidio colposo perpersone, tra dipendenti, tecnici e funzionari del Comune, per la morte del 40enne(nella foto in basso).nell’aprile 2021 dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di unadello storico ponte di ferro sul, conosciuto anche come 'El pont de pan fiss'. Il 40enne, dopo essere caduto sbattendo la testa sul pavimento di pietra all'estremità esterna del ponte, era stato trasportato in ospedale ed erapoco dopo. Stava chiacchierando con un amico quella sera, quando si è appoggiato ad una sbarra...

