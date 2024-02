Alcaraz si ritira per infortunio al primo turno Atp Rio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Il tennista numero due del mondo Carlossi èto dalla partita di esordio all'Atp Rio Open dopo essersi infortunato alla caviglia al secondo game della gara contro Thiago Monteiro. La stella spagnola ha chiesto un timeout medico, si è fasciato la caviglia e ha vinto la prima partita, ma poi ha deciso di smettere: un'altra battuta d'arresto in una stagione 2024 che include un'uscita ai quarti di finale agli Australian Open.

Lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz si è ritira to dal torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, dopo aver dato forfait durante la partita del primo ... (quotidiano)

Alcaraz si ritira al 1° turno del torneo ATP Rio de Janeiro per infortunio alla caviglia: Alcaraz ha chiesto immediatamente medical time - out , si è fatto fasciare la caviglia (apparsa piuttosto gonfia dalle immagini), poi insieme al fisioterapista ha deciso di ritirarsi per precauzione .

Rio, Alcaraz cade e si ritira dopo due game. Sinner 'vede' la Top 2: prima chance a Indian Wells: Alcaraz è caduto dopo un cambio di direzione nel corso del secondo punto della sfida contro Thiago Monteiro. "Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose ...

Tennis: Atp Rio, Alcaraz si ritira per infortunio: Lo spagnolo numero 2 al mondo Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo Atp 500 di Rio de Janeiro, dopo aver dato forfait durante la partita del primo turno contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.117) a causa di un infortunio alla ...