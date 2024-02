Alcaraz fuori a Rio de Janeiro | Sinner vede il secondo posto Indian Wells decisivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Rio de, 21 febbraio 2024 – Dopo la conquista del terzograzie al successo ottenuto all’ATP di Rotterdam e al trionfo agli Australian Open, Jannikpotrebbe siglare un altro primato: diventare il primo italiano nella storia del tennis a raggiungere il numero 2 del ranking. Un risultato che in molti giudicavano alla portata dell'azzurro ma che potrebbe arrivare ben prima del previsto. L’uscita di scena di Carlosal torneo Atp 500 di Rio deha infatti dato il via ad una serie di calcoli per il sorpasso dell’altoatesino ai danni del murciano, ritiratosi a sorpresa dopo appena due game a causa di un infortunio alla caviglia proprio in Brasile. Questo costerà ad300 punti in classifica, che non riuscirà a difendere visto che non potrà arrivare in ...