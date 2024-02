Trump paragona la morte di Navalny alla sua situazione legale

La versione di Trump: si paragona a Navalny e non nomina Putin: NEW YORK Dopo tre giorni di silenzio, Donald Trump ha commentato la morte di Aleksej Navalny . Lo ha fatto alla sua maniera: si è paragonato all'oppositore del Cremlino morto in un remoto carcere russo. E ne ha approfittato per rilanciare i temi ...

Usa 2024: - 268, "momento buio" Biden, accuse e gaffes; repubblicani chiedono rimozione: E c'è già chi paragona l'impatto del rapporto di Hur su Usa 2024 a quello che ebbe, su Usa 2016 , l'... Un emendamento più volte evocato per rimuovere Donald Trump durante il suo mandato. I senatori ...

USA 2024: - 268, 'momento buio' per Biden, accuse e gaffes: E c'è già chi paragona l'impatto del rapporto di Hur su Usa 2024 a quello che ebbe, su Usa 2016, l'... Un emendamento più volte evocato per rimuovere Donald Trump durante il suo mandato. I senatori ...