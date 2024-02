Orsini crea il panico da Berlinguer | Corrotti e incapaci | scontro epico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Scintille nello studio di Prima di domani tra il professor Alessandroe la conduttrice Bianca. Il sociologo viene chiamato a commentare gli scenari scaturiti dalla morte dell'oppositore russo Alexei Navalny e la situazione della guerra in Ucraina.nel programma in onda martedì 20 febbraio su Rete 4 si richiama al pragmatismo americano e spiega che, secondo lui, è "giunto il momento in cui l'Italia inizi a pensare a se stessa, al proprio futuro perché il nostro è un paese che ha una classe dirigente morta dal 24 febbraio 2022". Insomma, "è urgente che la nostra classe dirigente si svegli", la "domanda è: quale piega devono prendere gli eventi in Ucraina affinché gli interessi nazionali dell'Italia siano tutelati al meglio?".afferma che è necessaria "una normalizzazione dei ...