MOVIOLA – Psv-Borussia Dortmund | Hummels in scivolata tocca prima il pallone | rigore dubbio

(Di martedì 20 febbraio 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di Psv-, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Al Philips Stadion i padroni di casa pareggiano dal dischetto con de Jong, ma l’azione che porta al calcio dilascia qualche perplessità. Su un cross basso di Lozano la palla arriva a Tillman, che viene contrastato dain. Il centrale tedesco colpisceil, ma l’arbitro Jovanovic assegna la massima punizione. Dopo un consulto con il Var il direttore di gara conferma la propria decisione, ma i dubbi rimangono. SportFace.

