LIVE Inter-Atletico Madrid 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Arnautovic decide la sfida d’andata per i nerazzurri!

(Di martedì 20 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo. 22.56 L’vince una partita estremamente complicata,dopo varie azioni sprecate riesce a segnare dopo una deviazione corta di Oblak su un tiro di Lautaro Martinez. Ritorno in Spagna complicato ma con due risultati su tre per l’. 95? Finisce qui,1-0. 94? Ammonito Carlos Augusto, fallo tattico. 92? Frattesi fermato prima dell’ingresso in area di rigore. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Fuori Lautaro Martinez, dentro Alexis Sanchez nell’. 86? Morata di testa non trova il secondo palo. 84?che alza il ...