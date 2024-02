Arbitri Europa League | ecco chi dirigerà le gare di Milan e Roma

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Uefa ha reso noti gliche dirigeranno le partite di, valide per il ritorno dei playoff Notte d’per. Giovedì 22 i rossoneri scenderanno in campo alle 18:45 in trasferta a Rennes, avvantaggiati dal 3-0 di San Siro. Successivamente, alle ore 21:00, laospiterà all’Olimpico il Feyenoord dopo l’1-1 del De Kuip. A dirigente la sfida tra Rennes esarà il portoghese Pinheiro mentre per-Feyenoord è stato scelto Gil Manzano. Di seguito, tutte le altre designazioni delle restanti sei partite di. 18:45Firburgo-Lens, Obrenovic (Slovacchia)Qarabag-Braga, Kabakov (Bulgaria)Tolosa-Benfica, Mariani (Italia)21:00Marsiglia-Shakhtar, ...