Dora Lagreca, il legale dopo udienza su archiviazione: “Pm d’accordo su anomalie nel racconto di Capasso” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si è conclusa nella giornata di martedì 13 febbraio l'udienza per l'archiviazione del caso di Dora Lagreca, la 30enne precipitata dal quarto piano a Potenza nel 2021 e la cui morte è attualmente ancora avvolta dal mistero. L'avvocato che si occupa della difesa dei familiari a Fanpage.it: "Pm è d'accordo con noi sulle discordanze nella versione fornita dal fidanzato Capasso sulla caduta di Dora". Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) Si è conclusa nella giornata di martedì 13 febbraio l'per l'del caso di, la 30enne precipitata dal quarto piano a Potenza nel 2021 e la cui morte è attualmente ancora avvolta dal mistero. L'avvocato che si occupa della difesa dei familiari a Fanpage.it: "Pm è d'accordo con noi sulle discordanze nella versione fornita dal fidanzato Capasso sulla caduta di".

MORTE DORA LAGRECA, S’ATTENDE DECISIONE GIP Potenza, il Pm è per l’archiviazione del caso ma i familiari della 30enne si oppongono ... Caso Dora Lagreca: c’è attesa per la decisione del Giudice su archiviazione Dopo una serie di rinvii a causa di alcuni scioperi nel Tribunale di Potenza, si è tenuta l’udienza in cui il Giudice per le indagini preliminari lucano sarà chiamato a pronunciarsi sull’archiviazione ... Caso Dora Lagreca, oggi la possibile decisione del GIP POTENZA - Dovrebbe tenersi oggi l'udienza davanti al GIP di Potenza sulla richiesta di archiviazione per il caso Dora Lagreca, la 30enne di Montesano sulla Mar ...

