Fuorigrotta | accoltellato per rapina ma è una bugia | era stato ferito dalla madre

Napoli, 23enne denunica rapina e accoltellamento, ma è tutto falso: «è stata mia madre, ma non volevo metterla nei guai» Accoltellato e rapinato in strada, ma è tutto inventato. Un 23enne denuncia una finta rapina per coprire la madre che lo aveva pugnalato. Denunciato dai carabinieri. Aveva raccontato ...

