Sanremo | Ascari M5S | ‘Venier e comunicato Ad Sergio pagina più nera di Rai Meloni’

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – "Mentre a Gaza il massacro della popolazione palestinese continua, si contano 30mila morti civili tra cui 13mila bambini e Israele sta bombardando Rafah dove si sono raccolti i gazawi cacciati dalla Striscia, in Italia si toccano vette sempre più alte di aberrazione e vergogna. Prima Ghali, che dal palco dell?Ariston aveva lanciato un messaggio di pace, viene accusato dall?ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, di diffondere 'odio e provocazione', poi Dargen D?Amico, per lo stesso motivo, è interrotto e zittito durante la trasmissione Domenica In, davanti a 5 milioni di telespettatori, perché 'non c?è tempo per parlare di questo' e 'mi mettete in difficoltà' detto dalla presentatrice Mara Venier. Infine l?apice della vergogna con Venier che legge undell?amministratore delegato Rai, Roberto, in cui si prendono le distanze dalle parole di Ghali e si manifesta solidarietà solo al popolo di Israele, ignorando tutte le vittime di Gaza". Lo scrive su Facebook Stefania, deputata del M5S."Lapiùdella Rai sovranista di Meloni. Rivoltante. Solidarietà a Ghali e a tutti coloro che hanno il coraggio di prendere posizione contro il genocidio. Spero che le voci per la pace non si lascino intimorire e crescano sempre di più. Ne abbiamo bisogno", conclude l'esponente pentastellata.