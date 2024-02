I migliori sex toys da usare in coppia | in particolare adesso che è San Valentino

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Non andate in ansia da prestazione: il sesso, a San, è molto sopravvalutato. D'altronde si tratta di un giorno come un altro; un giorno in cui si finisce tardi in ufficio, spesso in mezzo alla settimana, nel pieno di una stagione, quella invernale, e di un mese, febbraio, che a tutto fanno pensare tranne che a virtuosistiche performance tra le lenzuola. Non vivetela come un'occasione in cui dimostrare qualcosa al partner, che sicuramente vi ama a prescindere dalla vostra libido in in una specifica data dell'anno. Allo stesso tempo, però, in quanto festa degli innamorati, Sanè un ottimo pretesto per solleticare le fantasie erotiche di. Se vi mancano le idee per un regalo, o se semplicemente volete rendere più frizzante la serata con la vostra dolce metà, ci sono molti, moltissimi sexche ...