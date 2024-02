Geolier premiato dal sindaco per Sanremo | la mamma del 17enne accoltellato dalla baby gang | “Gli chieda di rinnegare armi e camorra”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) C’è persino a Napoli chi non esulta al successo di. Maria Luisa Iavarone, ladi Arturo, che nel 2017 a 17 anni fualla gola da unae rischiò la vita, critica la decisione delGaetano Manfredi di premiare con una targa il trapper, reduce dal secondo posto di. La cerimonia è prevista nel pomeriggio del 12 febbraio nella sala dei Baroni di Napoli, la sede del consiglio comunale. Alla notizia, la professoressa Iavarone ha scritto un post dal titolo: “IlManfredi premia gli intoccabili”. Il testo è duro. “Ora mi sembra che veramente si cominci ad esagerare. Dopo il travolgente successo sanremese anche ilManfredi ritiene debba scendere in campo per consacrare a eterna ...

Geolier, il rapper napoletano che si è distinto sul palco dell'Ariston di Sanremo, riceverà un premio dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ...La polemica su Sanremo e la sala stampa dell'Ariston non si è arrestata. Ripescato dal cilindro anche l'intervento di Ultimo del 2021.L'emblema nella serata delle cover. Ma - in generale - Sanremo 2024 ci ha mostrato come oggi sia molto più importante ciò che piace ai più e non ciò che ha valore in termini assoluti ...