Fleximan | autovelox e sicurezza stradale L’esperto | “Vi spiego cosa sta succedendo”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 – Da Nord a Sud, sono sempre più frequenti gli atti di vandalismo nei confronti deglicon le “imprese” diventate popolari sul web e sui social di. Si tratta di un fenomeno che cela al suo interno una sorta di insofferenza nazional popolare nei confronti di questi dispositivi. SecondodiRoberto Impero, Ceo di SMA Road Safety e membro dell’Associazione Mondiale della Strada (PIARC) “Il fenomeno è figlio di una gestione spesso errata dei proventi delle multe. L’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di morte e lesioni gravi nel nostro Paese e le tratte stradali più colpite da incidenti sono proprio quelle urbane ed e extraurbane, oggetto in queste settimane di questi atti vandalici. Come previsto dalla normativa ...