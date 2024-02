Non riconoscono Totò Antibo e lo fermano all’ingresso | “Sapevano chi sono | è stato mortificante”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Increscioso episodio accaduto a Salvatore, ex primatista dei 5mila e 10mila metri, alle porte di un impianto palermitano dove si era recato per seguire gli allenamenti dei suoi ragazzi: "Mi hanno fermato, anche sapendo chi fossi non hanno voluto sentire ragioni". Per il nervosismo ècolpito anche da un malore.