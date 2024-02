Situazione choc in un appartamento | Grave condizione igienico-sanitaria

(Di giovedì 8 febbraio 2024) di Laura Valdesi SIENA Materiale di ogni genere ammassato ovunque nelle stanze della casa. Rifiuti organici e alimentari in avanzato stato di decomposizione, facile immaginare l’inevitabile cattivo odore. Niente riscaldamento e impianto elettrico: impossibile farli funzionare. Unadi degrado inimmaginabile, certo lontano dall’alta qualità della vita a Siena. Emersa in tutta la sua importanza a seguito di una segnalazione ricevuta dalla polizia municipale. Che ha portato il sindaco Nicoletta Fabio, fatti i necessari riscontri e a tutela delle persone che qui abitavano, ad emettere un’ordinanza di sgombero immediato dell’di proprietà delle due donne "per motivisanitari". Guai se accedono all’abitazione "fino a che non cessa la". Possono entrare nella ...

