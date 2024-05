Un rione sulle barricate | no al padel | Saliremo sugli alberi per difenderli

(Di domenica 19 maggio 2024) Niente campi per ilneldi Sacconago. Prosegue la mobilitazione promossa da alcuni giovani eco attivisti per fermare il progetto che porterebbe alla sparizione della fascia verde nella zona di Madonna in campagna, luogo particolarmente caro ai “sinaghini”. L’altra sera un’ottantina di persone si sono ritrovate nella sala della parrocchia per l’assemblea pubblica convocata dagli attivisti “No” dopo la protesta contro gli abbattimenti degliche erano già cominciati con l’apertura del cantiere. L’argomento nelè sentito, un segnale, l’attenzione sul tema è confermata anche dalle adesioni già arrivate alla petizione online, sono al momento 1400 firme e la raccolta va avanti. "Noi siamo pronti a salire ancora, non appena i ...

