Cannes 2022 | Jacques Audiard e Jia Zhangke presentano nuove opere d' autore al Festival

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Nessuno potrà rimproverare a(Il profeta, 2009, Dheepan coronato dalla Palma nel 2015) di non sapersi rinnovare. Ne è la prova Emilia Perez, intrepido melodramma in musica ambientato nel mondo dei narcos messicani. Il feroce capo di un cartello decide di ritirarsi: per non lasciare traccia la soluzione è trasformarsi in donna. Il progetto s’avvera grazie all’aiuto di una fidata avvocatessa (Zoe Saldana), la sola a conoscere il suo segreto, e a un mago della chirurgia. Il dorato esilio svizzero non dura più di qualche anno. L’amore per i figli e la nostalgia della terra avita lo spingono a tornare nel cuore del Messico, nei nuovi, imprevedibili, panni di eroica presidente di una ogm che dà nome e sepoltura alle migliaia di desaparecidos. La forma musical-coreografica fatta di cori e assoli, danze e balli allontana dal realismo e ...