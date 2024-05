Sant’Agata - la protesta | Via il ponte ferroviario

(Di domenica 19 maggio 2024) Il comitato ‘17 maggio 2023. Io non dimentico’, creatosi a poche settimane dall’alluvione di un anno fa e che oggi riunisce oltre 500 persone, è riuscito ieri nell’intento di far confluire decine e decine di persone aldella ferrovia sul fiume Santerno che rappresenta ancora la fonte principale dei timori che gravano sulla comunità di. "Dobbiamo unirci perché quella tragedia non si ripeta" ha sottolineato ad alta voce il presidente del comitato, Massimo Tarozzi, rivolgendosi alla folla che reggeva i badili serviti a spalare il fango, sui quali in molti avevano scritto ‘Mai più’. "Chiediamo che ilsulla ferrovia venga tolto o alzato – ha continuato –. Così è pericoloso perché rallenta il flusso dell’acqua e provoca quell’effetto diga che ha provocato la rottura dell’argine. La situazione è simile anche a Villa ...

