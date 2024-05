Parco Europa - scatta il secondo lotto | Ridaremo ai cittadini un’area verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) "Completare illungo il versante di via Bargagna, per una fascia di terreno che si estende su una superficie di 2 ettari". Questa è la promessa del vicesindaco con delega alurbano Raffaele Latrofa dopo che la Giunta, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto esecutivo deldel(nella foto). Per finanziarlo, il comune spera nella vittoria al bando regionale per oltre un milione di euro, che ha come oggetto interventi di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione del rischio idraulico. Un progetto che prevede, all’interno della nuova area del, la riduzione delle aree impermeabilizzate, la realizzazione di un bacino di accumulo delle acque per area umida con specie ...