I bambini delle Olimpiadi La carica dei 42mila

(Di domenica 19 maggio 2024) Oltreragazzi coinvolti: 31mila in Lombardia e 11mila nel Veneto, di 73 scuole. Un ponte verso il 2026 e le. Così i Trofei di Milano per la 61esima edizione sono diventati i Trofei di Milano-Cortina. Si sono chiusi con migliaia di disegni e slogan deie con le tradizionali gare all’Arena Brera, con 30mila spettatori in tre giorni e il Tripode acceso venerdì scorso dal governatore lombardo Attilio Fontana e da Diana Bianchedi di Fondazione Milano-Cortina 2026. Tra loro anche “l’atleta del secolo“, Sara Simeoni. "L’obiettivo è promuovere i valori dell’Olimpismo, che vanno oltre la competizione e l’agonismo. Lo sport nelle scuole c’è, grazie agli insegnanti che sono stati formati in questi anni e che sono il nostro vero patrimonio", spiega il presidente del comitato organizzatore, il professore Franco Ascani, ...