Stato di emergenza Presentata richiesta

(Di domenica 19 maggio 2024) Il maltempo ha sommesso anche la provincia di Lecco. A chiedere di dichiarare lodiè il consigliere regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, che l’altro giorno ha depositato una mozione urgente al Pirellone, con cui sollecita pure lo stanziamento di risorse straordinarie per sanare i danni e per prevenire ulteriori alluvioni. "Il territorio lecchese, già in passato tra i più colpiti della Lombardia, ènuovamente interessato da eventi meteorologici avversi – spiega il consigliere lombardo -. Quanto successo in varie zone della provincia a seguito delle ondate di maltempo degli ultimi giorni dimostra la necessità di un intervento rapido ed urgente, da un lato per porre rimedio ai danni già causati e dall’altro per prevenire ulteriori disagi". D.D.S.

