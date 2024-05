Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa Manerba del Garda-Livigno | tutti i paesi e le province attraversati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)domenica 19 maggio va in scena la quindicesimadel: una frazione di 222 km dadel. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura e si conclude la seconda settimana di gare con una micidiale giornata caratterizzata da ben 5.400 metri di dislivello altimetrico: siamo al cospetto di una delle tappe più dure di questa edizione della Corsa Rosa. Dopo 54 km si affronterà il Colle Zeno, GPM di seconda categoria con 13,9 km al 6,6% di pendenza media e massime del 14%. A seguire un tratto in discesa e poi un falsopiano di una cinquantina di chilometri per arrivare a Malonno, in direzione Edolo e Monno,inizierà il mitico Morticolo: 12,6 km al 7,6% di pendenza media e massime del 16%. Dal ...