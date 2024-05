(Di domenica 19 maggio 2024) Il corpo prono a terra rigonfio, i vestiti madidi d’acqua e una caviglia rotta. L’altro pomeriggio unè stato trovato nel prato ina un uliveto a Bonzeno, frazione di Bellano. È quello di Giovanni De Rensis, metalmeccanico di 50 anni, di Molteno. L’operaio si era allontanato da casa da lunedì e martedì la moglie ne aveva denunciato al scomparsa. Come sia arrivato lì, a quasi 50 chilometri di distanza, perché e soprattutto come sia morto, al momento non si sa. Il magistrato di turno incaricato del caso ha disposto l’autopsia sulla salma. A effettuare la macabra scoperta è stata venerdì una villeggiante che a Bonzeno ha una casa vacanze inal verde: mentre stava controllando la situazione del suo giardino, dopo il nubifragio di martedì e mercoledì, ha scorto la salma tra l’erba alta. Ha subito lanciato ...

Richiesta di rinvio a giudizio per l’uomo di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce, arrestato nel 2023 dopo la scoperta. Continuava a dire che il padre si era trasferito in Svizzera. La perizia psichiatrica ha accertato “pericolosità sociale” ...

Cadavere in mezzo al campo. È dell’operaio scomparso - cadavere in mezzo al campo. È dell’operaio scomparso - Il corpo prono a terra rigonfio, i vestiti madidi d’acqua e una caviglia rotta. L’altro pomeriggio un cadavere è stato trovato nel prato in mezzo a un uliveto a Bonzeno, frazione di Bellano. È quello ...

Maltempo. Cantù (Co): ritrovato il cadavere del disperso - Maltempo. Cantù (Co): ritrovato il cadavere del disperso - L'uomo è precipitato ieri nel torrente Serenza, che era in piena. In Veneto, il Muson dei sassi è esondato a Camposampiero (Pd).

La sposa cadavere, di Tim Burton e Mike Johnson - La sposa cadavere, di Tim Burton e Mike Johnson - La sposa cadavere è una delicata ed eterna favola, immersa nel buio di un viaggio onirico e rianimata da un colorato e vivace risveglio di luce. Immenso.