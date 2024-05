(Di domenica 19 maggio 2024) "Il presidenteci ha dato garanzie, siamo in attesa di notizie. Di buone notizie". Filo diretto con il Pirellone, dall’unità di crisi bellinzaghese, in attesa della sigla sulla dichiarazione di stato di calamità. Richiesto, per ora, per i Comuni di Bellinzago Lombardo e Gessate, i due maggiormente colpiti dall’alluvione di mercoledì, da Cambiago e da Masate. Al presidente della Regione Attilio, in visita alle zone alluvionate l’altro pomeriggio in compagnia degli assessori alla Protezione civile Romano La Russa e al territorio Marco Comazzi, i sindaci Michele Avola e Lucia Mantegazza avevano notificato la prima stima dei danni, circa 20 milioni di euro su quattro comuni. Seguiranno dossier dettagliati e con foto dei danni subiti. A Bellinzago la palma del maggior numero di abitazioni private danneggiate e ancora inagibili, e quella ...

"Dopo le promesse di Fontana, attendiamo i fatti" - La comunità si mobilita per sostenere gli sfollati e affrontare le sfide del recupero.

Il Papa a Verona, l'abbraccio con un israeliano e un palestinese che hanno perso parenti in guerra - Il Papa a Verona, l'abbraccio con un israeliano e un palestinese che hanno perso parenti in guerra - Papa Francesco è arrivato all'Arena di Verona, per prendere parte all'evento "Arena di pace". Oltre 10mila persone lo salutano con applausi. L'arrivo del Pontefice ha "interrotto" il discorso che ...

Papa Francesco a Verona: un messaggio di pace e unità in un momento storico critico - Papa Francesco a Verona: un messaggio di pace e unità in un momento storico critico - 'arrivo di Papa Francesco a Verona è stato un momento di grande emozione e partecipazione per la città e per le migliaia di persone che lo hanno accolto con ...