I colori dell’organo per 15 artisti

(Di domenica 19 maggio 2024) Chee che forme hanno i suoni dell‘organo? E quelli dell‘antico, maestoso organo della chiesa prepositurale della città, in particolare? A rispondere alla domanda ci hanno provato 15 diversilissonesi: assieme hanno realizzato una serie di dipinti che interpretano, ciascuno a suo modo, la musica d‘organo. Le opere, tutte suggestive e appositamente create per l‘occasione, le si potrà scoprire da qui a metà giugno nella mostra dal titolo “L‘organo a canne: musica al confine fra terra e cielo“, che avrà un doppio allestimento a Lissone, prima in Casa Canonica e poi a Palazzo Terragni. All‘esposizione prendono partedi varia fama, locale e nazionale, che per la prima volta partecipano tutti insieme a una stessa mostra: ci sono le creazioni dei pittori Max Marra e Mario De Leo, Gaspare Perego e Mario Biscaldi, ...