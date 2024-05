Italia | oggi finiscono le risorse naturali prodotte dal territorio per quest’anno Overshoot day

(Di domenica 19 maggio 2024)per l’è l’day. Ovvero il giorno dell’anno in cui la popolazione ha consumato tutte ledalper l’anno. Non siamo neanche a metà 2024, significa che per sette mesi e dodici giorni si consuma più di quello che la Terra riesce a produrre per l’anno. Si sottraggono piùdi quelle che ci possiamo permettere. Specificamente, secondo quanto scritto da Qui Finanza, per soddisfare i consumi deglini servirebbero quattro Italie. Dove vogliamo andare a finire? (immagine: tratta da Global Footprint Network 2024, www.day.org) L'articolole...

