Prime parole dei finalisti di Amici dopo la fine del programma

(Di domenica 19 maggio 2024) Tra i vari premi che i ragazzi dihanno vinto ieri sera c’è anche quello dato da Marlù (7.000 Euro a tutti gli alunni arrivati in finale). Ledeisono state proprio ai microfoni di Marlù per ringraziare lo sponsor del premio e svelare come useranno il denaro che hanno vinto. Holden e Mida hanno intenzione di investire i 7.000 Euro nello stesso modo, nell’acquisto di un microfono professionale. Prossimamente avvistati insieme #Holden e #Mida mentre acquistano il microfono dei loro sogni Pure gli stessi desideri, sono sempre loro! #23 pic.twitter.com/hip6BcwDvW — C. (@xsempresarai) May 18, 2024 Ledegli exdi23. Mida: “Sono felice di questo premio e non lo do per ...

«Ho sognato ogni giorno questo momento». Sono le prime parole pubbliche pronunciate da Chico Forti , il 65enne trentino tornato oggi dagli Usa in Italia dopo 24 anni di detenzione in Florida. Forti , che dovrà ora proseguire a scontare la sua pena ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Gasperini, il Napoli aspetta il suo si" - PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Gasperini, il Napoli aspetta il suo si" - Il Corriere dello Sport, nell'edizione campana, apre con le parole di Gasperini: "Decido dopo la finale. Per me contano le sfide". Il tecnico porta l'Atalanta in Champions: il Napoli aspetta il suo si ...

