Dramma a pochi metri da casa Schianto in auto contro il muro Muore ex titolare di una birreria

(Di domenica 19 maggio 2024) VERRUA PO (Pavia) Abitava a poche centinaia didal posto del tragico, nella stessa via Scuppellone, a distanza di solo 18 numeri civici e due incroci. Riccardo Gabbetta, 45enne di Verrua Po, è morto al Policlinico San Matteo di Pavia per le conseguenze dell’incidente stradale successo verso l’una della notte tra venerdì e ieri. Era alla guida della sua Mini Cooper, poi posta sotto sequestro dai carabinieri per accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Era su una strada che conosceva molto bene, che percorreva tutti i giorni, ogni volta che usciva e tornava a. Ed era un guidatore esperto: per alcuni anni, fino al 2015, aveva lavorato cometrasportatore, con mansioni di consegna di medicinali urgenti. Ora era responsabile di produzione in un’officina metalmeccanica di una ditta del settore ...

Ancora un incidente mortale sul lavoro, ancora una volta – a pochi giorni dalla tragedia di Casteldaccia, nel Palermitano – in Sicilia, in un cantiere per la realizzazione di pale eoliche. La vittima è un operaio di 33 anni, Giovanni Carpinelli, ...

