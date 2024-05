Mutui - i tassi scendono ancora L’Italia cresce a velocità diverse

(Di domenica 19 maggio 2024) Non si arresta la frenata deisulla casa. Anche in aprile, rileva l’Abi, il tasso medio è sceso al 3,67% dal 3,79% di marzo e dal 4,42% di dicembre. Di pari passo, però, risolleva la testa il costo del denaro per i finanziamenti alle imprese, che in aprile si è assestato al 5,32% contro il 5,26% di marzo. Il tasso medio sul totale dei prestiti resta stabile al 4,8%. Un livello percepitocome alto da famiglie e imprese che, dopo il -2,6% di marzo, in aprile hanno ridotto di un ulteriore 2,5% il ricorso ai prestiti. Di conseguenza, il livello degli impieghi totali (1.412 miliardi) è il più basso da aprile 2019. L’andamento dei, specie quello sui, "non è sostanzialmente diverso da quanto registrato nei mesi precedenti" ed è confermata la capacità di anticipo dei mercati rispetto ai trend ...

