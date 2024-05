La folle corsa dei ladri Ignorano l’alt degli agenti | fermati dopo la fuga da film

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Un’auto indalla polizia avelocità in E45, poi nelle strade interne fino a che glie i carabinieri riescono a bloccare le quattro persone a bordo, denunciate e multate. Nascondevano oro e altro materiale da refurtiva, provento di qualche colpo messo a segno nelle ore precedenti in alcune zone del Pesarese. Ora devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: si tratta di quattro uomini di origine sudamericana (il conducente inoltre guidava senza aver mai conseguito la patente). Il fatto è accaduto nel territorio compreso tra Umbertide, Gubbio, Pierantonio e la Pian D’Assino: questo l’iter seguito dalla banda in. Ad agire in un primo momento il personale della Polizia Stradale, distaccamento di Città di Castello che ha intimatoalla vettura sospetta ...