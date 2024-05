Cosa succede se Arsenal e Manchester City finiscono a pari punti?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-18 11:30:13 Breaking news: Per la decima volta la corsa al titolo della Premier League si conclude all’ultimo giorno. Allora chi festeggerà questo fine settimana, i tifosi delo dell’? Se ilsconfiggesse il West Ham in casa domenica 19 maggio, alle 16:00 BST, andrebbe in testa con duedi vantaggio e diventerebbe la prima squadra a vincere quattro titoli consecutivi di Premier League. Tuttavia, se l’sconfigge l’Everton all’Emirates Stadium in una partita che si svolge contemporaneamente e ilperde, l’vincerà il campionato. Se l’dovesse perdere, ilvincerebbe il campionato. I Gunners sono gli sfavoriti poiché ...