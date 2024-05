Chico Forti rientra in Italia Meloni | Fiera del governo

In Italia , finalmente. Alle 11.30 di ieri Chico Forti è giunto nel suo Paese Dopo 24 anni nelle carceri americane Dopo un processo a senso unico. Il 65enne trentino, che si è sempre dichiarato innocente, ha fatto rientro in Italia con un Falcon ...

Chico Forti, il 65enne Italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, è finalmente tornato in Italia dopo 24 anni di carcere. Ad attenderlo all'aeroporto di Pratica di Mare c'era la presidente del Consiglio, Giorgia ...