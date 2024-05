Emma Casati Una pietra in sua memoria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024)è tornata a casa, nel rione San Giovanni, nella sua Lecco, da dove è stata deportata all’inizio del marzo 1944. La sua colpa? Quella di aver protestato e scioperato per ottenere una paga e condizioni di vita migliori, per lei e per tutte le altre colleghe e gli altri colleghi operai come lei. Prima il carcere a Como, poi Bergamo, quindi il lager di Mauthausen e infine il campo di sterminio di Auschwitz, dove è morta, forse per dissenteria e stenti, oppure in una camera a gas, e dove il suo corpo è stato bruciato, cancellandone ogni traccia. Di lei è rimasto solo un documento firmato da Josef Mengele, il dottor morte dei nazisti, per certificarne il ricovero in infermeria per febbre tifoidea. Ieri mattina, in via Antonio Gramsci, al civico 17, davanti a dove abitava, è stata posata unadi ...