Anche le Filippine finiscono nel mirino di Xi Jinping

(Di domenica 19 maggio 2024) Il governo di Pechino, impegnato in un espansionismo militare che non sembra avere limiti, apre un nuovo fronte nel Mar Cinese Meridionale mettendo questa volta nelle. Manila ha infatti reso noto che numerose navi della Guardia Costiera e della “milizia marittima” cinesi si stanno dirigendo verso la secca di Scarborough, territorio strategico del Mar Cinese Meridionale amministrato dallema rivendicato dalla Cina comunista. Isole contese Si tratta della più vasta operazione militare cinese in quest’area, e fonti di Manila notano che l’azione punta, con ogni probabilità, a stabilire un blocco navale volto ad impedire l’accesso della Marina di Manila alla secca di Scarborough. Pechino replica che è in atto soltanto una “esercitazione di salvataggio” per i pescherecci cinesi, destinata però ad essere ...