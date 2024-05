Franciacorta in Fiore nell’antico borgo

(Di domenica 19 maggio 2024) Nelantico di Bornato, frazione di Cazzago San Martino, è di scena tutto il giorno “in“. La rassegna, al 25° anno, offre oggi un lungo elenco di appuntamenti: la mostra-mercato del giardinaggio, il mercato di arti e mestieri, laboratori per bambini, la visita all’Antica Pieve e la Caccia al tesoro naturalistica. Durante il pomeriggio ci sarà la proclamazione del Palio della Rosa die per finire, in serata, un concerto a cura dell’Accademia della. Informazioni sul sito internet www.in.it, su cui si possono acquistare i biglietti (intero: 7 euro; sono previste agevolazioni).

