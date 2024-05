Sott’acqua servizi e attività produttive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Scaffali di supermercati finiti, macchinari di aziende e officine anche, evacuazioni d’urgenza nelle ore dell’alluvione e ora serrande abbassate: non solo case private, la piena ha travolto, e affondato, anche, centri commerciali estorici. Fra le porte chiuse quelle del centro medico, radiologico e diagnostico Affidea, che si trova a pochi passi dalla linea della metropolitana 2 ed era stato svuotato in corsa mercoledì, all’alzarsi dell’acqua. Ai molti cittadini utenti un messaggio: "La sicurezza dei nostri pazienti, del personale e dei visitatori è la nostra massima priorità, la decisione di chiudere il centro è stata presa per garantire la protezione di tutti coloro che frequentano il centro. Ci scusiamo per i disagi, e vi preghiamo di rimanere aggiornati sulle nostre pagine ...