Dicono bugie - hanno governato loro

(Di domenica 19 maggio 2024) PERUGIA – "I nostri avversari continuano a diree raccontare frottole su di noi. I nostri avversari parlano di Perugia come se non fossero statia governare Perugia negli ultimi anni. Fanno promesse su cose che avrebbero potuto tranquillamente completare in 10 anni e che nonmai fatto". È la replica indiretta di Vittoria Ferdinandi alle ‘accuse’ mosse dal centrodestra. Ieri la candidata di centrosinistra e Cinquestelle era al Mercato di Pian di Massiano dove ha incontrato molti cittadini. "A me ilmodo di fare politica non piace – dice Ferdinandi – Ci vuole serietà. Ci vuole rispetto per le persone. Non bastano slogan, serve essere coerenti tra le parole e i fatti. Mancano tre settimane alle elezioni e in tre mesi abbiamo risvegliato la speranza, abbiamo dato concretezza al cambiamento, abbiamo ...