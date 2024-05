Soldi falsi per monete d’oro Il truffato blocca il ladro

(Di domenica 19 maggio 2024) di Andrea Gianni e Nicola Palma MILANO La più classica delle truffe: lo scambio preziosi-con banconote fac simile. Un copione andato in scena chissà quante volte. Stavolta, però, il raggirato è riuscito a cambiare il finale, inseguendo endo l’uomo che gli aveva appena rifilato una montagna di carta straccia. L’imbroglione di turno S.D., un cinquantatreenne incensurato nato nell’ex Jugoslavia e residente in un dipartimento periferico di Parigi, è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile, d’intesa con il pm di turno Maurizio Ascione. La ricostruzione dell’episodio ci riporta alle 21 di di giovedì, in un bar di via Washington. Lì un cinquantacinquenne austriaco incontra S.D. e un altro uomo: probabilmente si sono accordati in precedenza via internet per una compravendita. Il venditore mostra cinqueCanada ...

