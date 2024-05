Schizzi di colore e socialità Ragazzi di Robin all’opera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) La tecnica è quella dello "schizzo di", che richiama l’action painting del pittore statunitense Jackson Pollock. Con questo metodo idi, associazione di disabili nata per favorire l’inclusione, dipingeranno 500 paia di pantaloni da lavoro, messi a disposizione dall’azienda di pitture e vernici Sikkens, che fornirà anche i colori per realizzare l’opera. L’evento, in programma oggi dalle 10 alle 17 al Centroparco di Segrate, si svolgerà sotto la regia dell’artista milanese Gregorio "Greg" Mancino e col contributo di tutti coloro che vorranno partecipare, a partire da bambini e famiglie. Una volta ridipinti, 300 pantaloni verranno restituiti all’azienda che li ha commissionati, a fronte di una donazione versata aidiper l’impegno profuso, mentre altri 200 ...