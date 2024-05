Milan - tre passi indietro E’ un Toro formato Europa La difesa fragile di Pioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Il Torino ci mette la testa, ilno. Così i rossoneri fanno trerispetto al 5-1 rifilato al Cagliari settimana scorsa, tornando quelli delle sei partite senza vittorie. Tiepidi palla al piede, soprattutto terribilmente fragili in fase difensiva. È un tema che ritorna, quello della retroguardia e delle sue pause tanto puntuali quanto fatali. "Prendiamo troppi gol", il ritornello diribadito anche alla vigilia. Sarà un problema del suo successore. Probabilmente di Fonseca che, in pole, prende tempo pubblicamente: "Non ho ancora deciso, devo valutare tante cose". Mentre De Zerbi e il Brighton annunciano la separazione e il Bayern Monaco si dice non interessato. Chissà. Chi sa che si può, anzi si deve fare di più, soprattutto fuori dal campo, è la Curva: ancora niente tifo, in un clima reso ...