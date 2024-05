Poligono di tiro | Misurazioni da ripetere

(Di domenica 19 maggio 2024) Accertamenti da rifare a Gavardo per capire se le emissioni neldigestito dala segno nazionale sezione di Gavardo rispettano i limiti. L’ha stabilito la sentenza del Tar di Brescia che ha accolto in parte il ricorso presentato da alcuni residenti, riuniti nel comitato “Sotto la paina“, nell’ambito dell’annosa vicenda sulla difficile convivenza con la struttura. I residenti avevano incassato una vittoria al Tar a marzo 2023, ottenendo che il Comune riavviasse il procedimento di verifica del rispetto dei limiti alle emissioni sonore deldie adottasse le determinazioni conseguenti. Il Comune si è attivato nei mesi successivi effettuando tre rilevazioni a novembre, da cui le emissioni sono risultate sotto i limiti diurni previsti dal piano di zonizzazione comunale. I ...

Alain Delon torna a far parlare di sé. E questa volta non per la ormai nota faida familiare ma perché la gendarmeria francese ha sequestrato ben 72 armi da fuoco e più di 3mila munizioni dalla proprietà dell’attore a Douchy (Loiret). Lo rivela il ...

Vigile uccisa, l’esperto balistico: "L’arma dentro l’ufficio non va mai tenuta carica" - Vigile uccisa, l’esperto balistico: "L’arma dentro l’ufficio non va mai tenuta carica" - Da oltre vent’anni è direttore di tiro nei poligoni e ha insegnato l’arte del maneggio delle armi in sicurezza a cacciatori, appassionati e a chi indossa la divisa. Un’esperienza di lungo corso in ...

Sofia Stefani, la vigilessa uccisa e il collega accusato di omicidio avevano un appuntamento. Un testimone: «La lite e poi il boato» - Sofia Stefani, la vigilessa uccisa e il collega accusato di omicidio avevano un appuntamento. Un testimone: «La lite e poi il boato» - Sofia Stefani e Giampiero Gualandi avevano un appuntamento. Non si sa se per parlare della loro relazione, conclusa da poco, o per ragioni di lavoro: alla 33enne infatti non era stata rinnovato ...

Tutto pronto per l'attesissima finale del trofeo “Legio Silent” - Tutto pronto per l'attesissima finale del trofeo “Legio Silent” - La gara si svolgerà domani al poligono Legio Silent di Ferentino organizzato dal team del poligono Legio Silent ...