Cannes 77 | È Yorgos la mia musa La creatura Emma - istinto & femminismo

(Di domenica 19 maggio 2024)Stone. Lo stile, il talento, il coraggio. Il coraggio di affidarsi al genio diLanthimos, che la dirige per la terza volta in Kinds of Kindness, presentato in concorso ae accolto, al Grand Théatre Lumière, da un applauso convinto. Una storia di corpi violati, di corpi manipolati, di corpi sdoppiati, resuscitati, amputati. Cannibalismo, sessualità promiscua, omicidi efferati. Esseri umani come cavie da laboratorio. Un’umanità fragile e disperata che viola ogni limite etico. Una storia, o meglio tre: sono tre brevi film che si succedono, uno dopo l’altro, in Kinds of Kindness. Tre brevi film, con lo stesso gruppo di attori: Willem Dafoe, Margaret Qualley, Jesse Plemons, e appunto lei,Stone. Nello stile di Lanthimos affiorano in filigrana le ombre di Buñuel, di David Lynch, di Cronenberg, di ...