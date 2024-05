Troppi schiamazzi nel borgo Vietati capannelli notturni nelle quattro zone più critiche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) PANDINO (Cremona) Sino al 15 giugno sarà vietato, pena sanzione, fermarsi senza motivo insensibili del paese: l’area di via Bovis che comprende il parcheggio di scuole medie e Scuola Casearia e l’anfiteatro fino al viale dei diciottenni, il complesso della Rinascente nei pressi del castello, il parcheggio all’angolo fra viaRoldi e via Vittorio Veneto e via Rita Levi Montalcini. Lo stabilisce un’ordinanza predisposta dal comandante della polizia locale Giuseppe Cantoni e firmata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi. Il divieto entra in vigore alla mezzanotte e dura fino alle 6 del giorno successivo. Si vuole impedire che la formazione didi gente (in questo caso si tratta di ragazzi e di giovani) sotto le finestre dei residenti ne disturbino la quiete e il sonno con urla e ...