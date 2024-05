Da imbianchino a campione europeo | La bicicletta è la mia seconda vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Tra una pennellata e l’altra, visto che di mestiere fa l’, Piotr Mos ha colto il titoloWuca 2024 nella Ultracycling, primo evento italiano sulle lunghe distanze. L’impresa con partenza ed arrivo a Silvi in provincia di Teramo, con oltre 32 ore di colpi di pedale per 775 chilometri e 11mila metri di dislivello, da parte di questo instancabile pedalatore di origine polacca, ma di adozione ciclistica toscana visto che da 30 anni abita a Fucecchio. Nessuna assistenza tecnica in questa avventura, giorno e notte a far girare i pedali ed alla fine il tempo impiegato, 32 ore e 33 minuti. Ma come è nata l’idea per questa che è anche soprattutto una bella sfida mentale? Per 4 mesi nel tempo libero dal lavoro di artigiano, cinque o seimila chilometri di allenamento con uscite in solitaria anche di 300 chilometri percorsi di giorno e di ...