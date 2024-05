Bassa Valtellina in festa con i costumi tradizionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024) Sfilate, esibizioni e convivialità. La rassegna mandamentale dei, sin dal suo esordio, vive di questi momenti, rinnovando di anno in anno l’impegno per preservare e promuovere l’identità culturale di un intero territorio: la. Un programma confermato per la 15ª edizione che si svolgerà domenica 26 maggio, a Dubino, con l’organizzazione della Comunità montanadi Morbegno, il supporto del Consorzio turistico Porte di, del Comune e dell’associazione Olonio cuore delle valli. Il programma della giornata prevede la sfilata dei gruppi, 15 in totale, che partiranno alle 9.30. Al termine della Santa Messa delle 10.15 si sposteranno a Nuova Olonio, per sfilare all’interno della Casa Madonna del Lavoro, prima del pranzo tipico che sarà ...