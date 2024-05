Insicurezza reale o percepita

(Di domenica 19 maggio 2024) Realtà o percezione? Da tempo quando si parla di sicurezza emerge questa distinzione. Che, ovviamente non è solo semantica, anche perché ci riguarda tutti da vicino. Ed è proprio per questo che non bisogna cedere alla tentazione di generalizzare. Il rischio sarebbe quello della polarizzazione ideologica con la conseguente suddivisione in schieramenti contrapposti che di certo non aiuta a risolvere i problemi ma semmai ad acuirli. Rendendoli, appunto, terreno di scontro che può incidere sui sondaggi, ma non sulla quotidianità delle nostre città. Ma andiamo con ordine.

In Francia l'insicurezza spinge l'estrema destra alle Europee

