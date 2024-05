Poste - riapertura a settembre | Ma avrà barriere architettoniche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024)italiane annuncia di riaprire alo sportello del borgo chiuso dopo l’assalto con l’espolsivo subito ad ottobre dello scorso anno, ma i cittadini che hanno avviato la “class action“ a San Colombano al Lambro, per protestare, non ci stanno. "Tempi troppo lunghi e mancherà comunque lo scivolo per i diversamente abili". "I tempi dipotevano essere più rapidi, infatti non sembrano esserci problemi strutturali importanti, altrimenti immagino che le abitazioni sovrastanti sarebbero stare interdette – commenta il portavoce dei residenti Andrea Del Meglio –. Tenendo per buone le tempistiche annunciate, a lunedì 22024 il risarcimento di un euro al giorno che abbiamo chiesto, a cittadino, lieviterebbe il conto totale a 2milioni e 443.887 euro. Ritengo si tratti di una richiesta transattiva ...